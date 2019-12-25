Петербургский предприниматель готов погасить долг радиостанции "Эрмитаж"

Руководство радиостанции не приняло решение по предложению.

Петербургский предприниматель Антон Ромашов готов погасить долг радиостанции "Эрмитаж". Об этом в среду, 23 июня, сообщает "Фонтанка".

Генеральный директор радиостанции "Эрмитаж" Татьяна Бажанова рассказала, что ей уже известно о планах предпринимателя. Однако компания еще не решила, как на них реагировать. Бажанова добавила, что основная цель радиостанции – сменить кредитора, а не избавиться от долгов.

Недавно стало известно, что радиостанцию "Эрмитаж" могут признать банкротом и закрыть после 21 года работы. Кредиторы предъявили иск на сумму в 15 млн рублей, у руководства компании нет таких средств. Радиостанция начала сбор средств на краудфандинговой платформе.

Фото: ВКонтакте / Радио Эрмитаж 90,1 FM / Официальная группа