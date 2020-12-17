В галерее Arts Square Gallery пройдет фотовыставка "Грация Петербурга"

Выставка пройдет в рамках проекта Натали Беро Classical Petersburg (Классический Петербург).

С этого четверга, 9 сентября, в галерее Arts Square Gallery представят выставку международного фотографа Натали Беро "Грация Петербурга". Посетить выставку можно будет до 26 сентября.

Организаторы представят обновленную коллекцию фотопроекта Беро Classical Petersburg. На фоне исторических достопримечательностей города запечатлены артисты ведущих театров России, выпускники легендарной балетной школы Петербурга. Среди них: Мария Хорева, Мария Ильюшкина, Анастасия Лукина - солистки балетной труппы Мариинского театра; Пётр Аттиков, артист балетной труппы Большого театра; Маевский Всеволод, Максим Зенин – артисты балетной труппы Мариинского театра; Иван Гребенщиков, артист балетной труппы Михайловского театра и многие другие.

Проект пытается привлечь внимание горожан и гостей Петербурга к неизменной красоте архитектуры Петербурга и балетного мастерства. Идея – показать, как силуэты зданий, урбанизированный ландшафт, строгая геометрия мостов и улиц переплетаются с движениями и позами профессиональных артистов балета.

Фотограф также призналась, что не понимает архитиктуру принципиально, ей важны люди в кадре.

Ранее мы писали, что Эрмитаж разрешил Линдеманну использовать серию NFT с изображениями интерьеров музея.

Фото: предоставлено организаторами выставки