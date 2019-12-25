Суд не стал приостанавливать деятельность ФБК* и штабов Навального

Решение по этому вопросу будет вынесено в течение суток.

Московский городской суд не стал приостанавливать деятельность Фонда борьбы с коррупцией* (*организация, внесенная Минюстом России в список НКО-иноагентов) и штабов Алексея Навального до решения по иску признания их экстремистскими организациями. Об этом информирует ТАСС.

Заявление о предварительных обеспечительных мерах в виде запрета на совершение определенных действий в отношении НКО ФБК* и ФЗПГ** поступило в суд. Суд в настоящее время еще не рассмотрел заявление, чем судья занимается собственноручно. Ульяна Солопова, пресс-секретарь Мосгорсуда

**(организация, внесенная Минюстом России в список НКО-иноагентов)

Прокуратура посчитала, что соратники Навального распространяют в интернете экстремистские материалы, тем самым занимаясь призывом к беспорядкам и участию в насанкционированных акциях.

Напомним, 16 апреля московская прокуратура подала иск с требованием признать вышеуказанные НКО экстремистскими. Суд будет проходить в закрытом формате, материалы иска засекретили.

Ранее Алексей Навальный прекратил голодовку.

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