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Суд не стал приостанавливать деятельность ФБК* и штабов Навального
Сегодня, 12:40
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phil_k

Суд не стал приостанавливать деятельность ФБК* и штабов Навального

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Решение по этому вопросу будет вынесено в течение суток.

Московский городской суд не стал приостанавливать деятельность Фонда борьбы с коррупцией* (*организация, внесенная Минюстом России в список НКО-иноагентов) и штабов Алексея Навального до решения по иску признания их экстремистскими организациями. Об этом информирует ТАСС. 

Заявление о предварительных обеспечительных мерах в виде запрета на совершение определенных действий в отношении НКО ФБК* и ФЗПГ** поступило в суд. Суд в настоящее время еще не рассмотрел заявление, чем судья занимается собственноручно.

Ульяна Солопова, пресс-секретарь Мосгорсуда

**(организация, внесенная Минюстом России в список НКО-иноагентов)

Прокуратура посчитала, что соратники Навального распространяют в интернете экстремистские материалы, тем самым занимаясь призывом к беспорядкам и участию в насанкционированных акциях. 

Напомним, 16 апреля московская прокуратура подала иск с требованием признать вышеуказанные НКО экстремистскими. Суд будет проходить в закрытом формате, материалы иска засекретили.

Ранее Алексей Навальный прекратил голодовку.

Фото: pixabay.com

Теги: алексей навальный, московский городской суд, фбк, экстремизм
Категории: Мировые новости, Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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