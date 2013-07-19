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Москалькова сообщила о ругательствах Навального в адрес правозащитников
Сегодня, 15:42
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Москалькова сообщила о ругательствах Навального в адрес правозащитников

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Нападкам оппозиционера подверглись Мария Бутина и Кирилл Вышинский.

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что Алексей Навальный употреблял обсценную лексику в адрес правозащитников, которые посетили его в ИК-2. Об этом она сообщила в письме к генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, информирует "РИА Новости".

По словам Москальковой, правозащитники сами вызвались посетить оппозиционера, чтобы оказать ему медицинскую помощь и разобраться в его ситуации. Также он отметила, что эти люди шли к нему с самыми добрыми намерениями.

Алексей Навальный встретил правозащитников крайне агрессивно, оскорблял Марию Бутину, допустил в ее адрес нецензурные высказывания, грубо отказался от общения с Кириллом Вышинским. Это вызвало резонанс в российском обществе.

из письма Москальковой к Пейчинович-Бурич

Также Москалькова сообщила, что Навальный за время пребывания в ИК-2  нарушал внутренний порядок 14 раз, за что получил многочисленные выговоры.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию по Навальному.

Фото: Instagram/ navalny

Теги: алексей навальный, генеральный секретарь совета европы мария пейчинович-бурич, ик-2, кирилл вышинский, мария бутина, татьяна москалькова
Категории: Новости России, Лента новостей,

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