ПАСЕ приняла резолюцию по Навальному

Депутаты Совета Европы призвали РФ отпустить оппозиционера из колонии.

Парламентская ассамблея Совета Европы призывает Россию отпустить Алексея Навального на свободу до начала июня текущего года, а также предоставить ему медицинскую помощь на то время, пока оппозиционер находится в заключении. Соответствующую резолюцию члены ПАСЕ приняли в рамках весенней сессии, проводимой в Страсбурге. за данный документ отдали голоса 105 депутатов, против - 26 человек, еще 11 парламентариев решили воздержаться.

Ассамблея призывает Россию немедленно освободить Навального при любых обстоятельствах до проведения очередного заседания Комитета министров Совета Европы по теме соблюдения прав человека в июне. текст резолюции ПАСЕ

Делегаты полагают, что Алексей Навальный должен самостоятельно выбрать лечащего врача, а также пройти через обследование, которое тот назначит. В ПАСЕ рассказали, что ждут реакции России на резолюцию с 7-9 июня, когда в Совете Европы согласно графику состоится очередная сессия. Призыв подкрепляется отсылкой к требованию Европейского суда по правам человека от 17 февраля 2021 года о немедленном освобождении оппозиционера из-под стражи. Основанием для такого постановления является 39-ое правило регламента ЕСПЧ.

Председатель ПАСЕ отчитал депутата Верховной Рады за поведение.

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