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Председатель ПАСЕ отчитал депутата Верховной Рады за поведение

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Хендрик Дамс выгнал украинского делегата с заседания.

Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс отчитал депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко за поведение и лишил его слова. От делегата потребовали покинуть зал заседаний, проводимого в рамках весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. До этого Гончаренко выразил сожаление о стратегических приоритетах СЕ, так как в резолюции слишком много внимания уделяется внедрению искусственного интеллекта, но не говорится о территориальной целостности стран-участниц и мирном урегулировании европейских конфликтов. После выступления политик достал национальный флаг Украины и пытался заставить членов других делегаций смотреть на него.

Это уже не первый раз, когда вы грубо злоупотребляете своим правом на выступление. Это последний раз, когда происходит подобный инцидент с вашим участием под моим председательством.

Хендрик Дамс, председатель ПАСЕ

Председатель ПАСЕ сначала призвал украинца к порядку, а после попросил у технической службы отключить микрофон у Гончаренко. Ассамблея встретила уход политика аплодисментами.

Меркель призвала предоставить медицинскую помощь Навальному.

Видео: YouTube / PACE

Теги: алексей гончаренко, пасе, хендрик дамс
Категории: Новости России, Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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