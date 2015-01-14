Лавров: Запад покалечил Совет Европы

Глава МИД РФ рассказал о том, почему страна вышла из международной структуры.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что коллективный Запад покалечил Совет Европы, не оставив данной международной структуре шансов на выздоровление. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе пресс-конференции в Москве с журналистами, посвященной проблематике европейской безопасности.

И еще Совет Европы, Совет Европы Запад уже покалечил, по-моему, без шансов на выздоровление, теперь вот под прицелом ОБСЕ. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что с 15 марта Россия официально уведомила о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. Руководство страны отметили, что будут выполнять решения ЕСПЧ только в том случае, если они будут соответствовать положениям Конституции России. В ПАСЕ в этот же день делегаты единогласно приняли резолюцию, в которой указала уставному органу (Комитету министров Совета Европы) о том, то Москва не может являться членом СЕ.

Лавров: НАТО вернулась к приоритетам холодной войны.

Фото и видео: МИД России