Лавров: Запад покалечил Совет Европы

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что коллективный Запад покалечил Совет Европы, не оставив данной международной структуре шансов на выздоровление. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе пресс-конференции в Москве с журналистами, посвященной проблематике европейской безопасности.
И еще Совет Европы, Совет Европы Запад уже покалечил, по-моему, без шансов на выздоровление, теперь вот под прицелом ОБСЕ.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Напомним, что с 15 марта Россия официально уведомила о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. Руководство страны отметили, что будут выполнять решения ЕСПЧ только в том случае, если они будут соответствовать положениям Конституции России. В ПАСЕ в этот же день делегаты единогласно приняли резолюцию, в которой указала уставному органу (Комитету министров Совета Европы) о том, то Москва не может являться членом СЕ.
Лавров: НАТО вернулась к приоритетам холодной войны.
Фото и видео: МИД России
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