Лавров: НАТО вернулась к приоритетам холодной войны

В МИД РФ оценили внешнюю политику Запада.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о том, что руководство и страны НАТО вернулись к приоритетам времен холодной войны, которые были выработаны 70 лет назад. Соответствующее заявление глава министерства по иностранным дел России сделал в ходе пресс-конференции с журналистами в Москве. Дипломат пояснил, что Запад стремиться держать РФ вне европейского региона, а американцев - внутри ЕС. Сергей Лавров добавил, что под контролем Вашингтона находится практически весь Евросоюз.

Мы помним, как создавалось НАТО: когда первый генсек альянса, господин Исмей, вывел формулу "Держать русских вне Европы, американцев в Европе, а немцев - под контролем". То, что происходит сейчас, абсолютно означает возвращение. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров прочел в качестве послания Западу отрывок стихотворения "Клеветникам России".

Фото и видео: МИД России

