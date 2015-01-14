Лавров: НАТО вернулась к приоритетам холодной войны

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о том, что руководство и страны НАТО вернулись к приоритетам времен холодной войны, которые были выработаны 70 лет назад. Соответствующее заявление глава министерства по иностранным дел России сделал в ходе пресс-конференции с журналистами в Москве. Дипломат пояснил, что Запад стремиться держать РФ вне европейского региона, а американцев - внутри ЕС. Сергей Лавров добавил, что под контролем Вашингтона находится практически весь Евросоюз.
Мы помним, как создавалось НАТО: когда первый генсек альянса, господин Исмей, вывел формулу "Держать русских вне Европы, американцев в Европе, а немцев - под контролем". То, что происходит сейчас, абсолютно означает возвращение.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров прочел в качестве послания Западу отрывок стихотворения "Клеветникам России".
Фото и видео: МИД России
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