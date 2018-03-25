Лавров прочел в качестве послания Западу отрывок стихотворения "Клеветникам России"

Глава МИД РФ принял участие в "Слове классика".

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прочел отрывок из стихотворения поэта Александра Пушкина "Клеветникам России" в рамках проекта Первого канала и Министерства по культуре РФ "Слово классика". Ролик опубликован на официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

О чем шумите вы, народные витии? / Зачем анафемой грозите вы России? Сергей Лавров, глава МИД РФ

Уточним, что слова из произведения "Зачем анафемой грозите вы России?" сопровождаются изображением американского президента Джо Байдена на фоне национального флага США. Далее кадры презентуют проведенное заседание стран G7 ("Большой семерки". Во время читки министра также представлены символы русской славы. В частности, речь идет о памятнике Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому, установленномц на Красной площади, кадрах военного парада в Москве, портрете полководца Александра Суворова. Показан и момент исполнения гимна страны президентом России Владимиром Путиным и главами четырех новых регионов России. Сергей Лавров закончил свое выступление такими словами произведения: "Оставьте нас: вы не читали сии кровавые скрижали; / Вам непонятна, вам чужда / Сия семейная вражда".

Лавров заявил, что украинский народ избавят от неонацистского режима.

Фото и видео: Telegram / МИД России