Глава МИД РФ рассказал о том, что Украина достойна жить в согласии со славянскими соседями.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что украинский народ будет избавлен от неонацистского режима и его правителей. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе интервью, которое министр по иностранным делам дал журналистам телеканала "Россия-24" для выпуска документального фильма о военных преступлениях нацистов. Дипломат подчеркнул, что граждане Украины заслуживают того, чтобы проживать в дружбе с славянскими братьями.

Украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что Вооруженные силы России начали специальную военную операцию на Украине утром 24 февраля по президентскому указу Владимира Путина. Глава государства назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Политик отметил, что Россия намерена организовать демилитаризацию и денацификацию Украины, а также предать ответственности военных преступников за злодеяния в отношении мирных граждан.

Лавров назвал БРИКС образцом подлинной многосторонней дипломатии.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live