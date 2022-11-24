Лавров назвал БРИКС образцом подлинной многосторонней дипломатии

Глава МИД РФ поприветствовал участников международного форума в Петербурге.

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров назвал БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) образцом подлинной многосторонней дипломатии, так как олицетворяет собой синергию разлисных культур и мировых регионов. Соответствующее заявление чиновник сделал в видеообращении к участниками мероприятия, проводимого в формате IV международного муниципального форума стран БРИКС+.

Работа строится на принципах равноправия, взаимного уважения, справедливости. Эта международная структура - образец подлинной многосторонней дипломатии, отвечающей реалиям XXI века. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат добавил, что мировые проблемы во многих сферах жизни общества могут быть решены исключительно в формате многостороннего сотрудничества. Лавров: Украина выдвигает неадекватные требования для переговоров.

Фото и видео: саммит БРИКС+