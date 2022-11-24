Лавров назвал БРИКС образцом подлинной многосторонней дипломатии

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров назвал БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) образцом подлинной многосторонней дипломатии, так как олицетворяет собой синергию разлисных культур и мировых регионов. Соответствующее заявление чиновник сделал в видеообращении к участниками мероприятия, проводимого в формате IV международного муниципального форума стран БРИКС+.
Работа строится на принципах равноправия, взаимного уважения, справедливости. Эта международная структура - образец подлинной многосторонней дипломатии, отвечающей реалиям XXI века.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Дипломат добавил, что мировые проблемы во многих сферах жизни общества могут быть решены исключительно в формате многостороннего сотрудничества. Лавров: Украина выдвигает неадекватные требования для переговоров.
Фото и видео: саммит БРИКС+
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