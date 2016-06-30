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Лавров: Украина выдвигает неадекватные требования для переговоров

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По его словам, Украина тормозит процесс урегулирования.

Украина выдвигает неадекватные требования для переговоров. Об этом сообщил журналистам глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи G20 в Индонезии.

Министр иностранных дел отметил, что обсуждал вопрос об урегулировании с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Он напомнил, что процесс тормозит Украина и ее нежелание вести переговоры с Россией.

Я напомнил, что все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны в этой ситуации.

Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что Россия на G20 предложила свободный диалог на энергорынке.

Видео: МИД России

Теги: мид россии, переговоры, сергей лавров, требования, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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