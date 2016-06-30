Лавров: Россия на G20 предложила свободный диалог на энергорынке

По его словам, Москва предложила отказаться от использования энергетики для сведения политических счетов.

Россия на саммите G20 предложила свободный диалог на энергорынке. Об сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Москва предложила отказаться от использования энергетики для сведения политических счетов. Он привел в качестве примера ситуацию с Евросоюзом в отношении тех же газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".

Также Лавров добавил, что Россия предложила G20 заниматься вопросами устранения любых дискриминационных препятствий на мировых рынках энергоносителей.

Предложили наконец открыть свободный, честный диалог между поставщиками энергии и ее потребителями. Посмотрим, какая будет на это реакция. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Ван И заявил, что Китай выступает против исключения России из саммита G20.

Видео: МИД России