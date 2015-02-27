Ван И: Китай выступает против исключения России из саммита G20

По его словам, никто не имеет права отбирать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов.

Китай выступает против исключения России из саммита G20. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита "Группы двадцати" в Индонезии.

По его словам, Пекин поддерживает роль Москвы на этой и других международных площадках. Ван И отметил, что никто не имеет права отбирать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов.

Очень рады, что вы лично участвуете в саммите "двадцатки", представляете Россию на саммите, это очень славная миссия. Ван И, глава МИД Китая

Ранее Лавров заявил, что Россия рассчитывает на преемственность госаппарата КНР в подходах к сотрудничеству.

Фото: МИД Росии