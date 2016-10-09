Лавров: Россия рассчитывает на преемственность госаппарата КНР в подходах к сотрудничеству

Глава МИД отметил, что это уже десятый контакт Москвы и Пекина в нынешнем году.

Россия рассчитывает на преемственность госаппарата КНР в подходах к сотрудничеству. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И на полях саммита G20 в Индонезии.

В начале своего выступления глава ведомства отметил, что это уже десятый контакт Москвы и Пекина в нынешнем году. Он поздравил китайскую сторону с успешным переизбранием Си Цзиньпина на пост генсека ЦК КПК.

По словам Лаврова, в Москве убеждены, что по итогам обновления партийно-государственного аппарата "будет обеспечена преемственность подходов на направлении всеобъемлющего партнерства" России и КНР.

Ранее мы сообщали, что Лавров встретился с главой МИД Китая.

Фото: МИД России