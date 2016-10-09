Ван И отреагировал на слухи о якобы госпитализации главы МИД РФ.

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И на полях саммита G20 в Индонезии. Об этом сообщает "РИА Новости".

Ван И отреагировал на слухи о якобы госпитализации Лаврова, которые появились в западных СМИ. Позже в российском МИД эту информацию опровергли. По словам китайского дипломата, в современном мире "личное общение, к сожалению, заменяется и становится заложником фейк-ньюз".

В свою очередь Лавров поблагодарил Ван И за заботу о его здоровье. Он также отметил, что в момент появления слухов занимался подготовкой к заседанию.

Ранее мы сообщали, что Лавров прибыл на заседание саммита G20.

Видео: Telegram / Мария Захарова