Меркель призвала предоставить медицинскую помощь Навальному

В ПАСЕ Германия высказала надежду, что Алексей Навальный получит необходимое лечение.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала предоставить медицинскую помощь российском оппозиционеру Алексею Навальному, который отбывает срок в колонии Владимирской области. Заявление политик сделала во время выступления по видеосвязи в рамках весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Берлин надеется, что заключенному будет предоставлена необходима врачебная помощь.

Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова заявила, что у блогера болят спина и нога. Руководство ИК отказалось пускать к оппозиционеру его лечащего врача. При этом осужденный получил консультации и медицинское обследование, которое ему организовало руководство ФСИН. Состояние пациента медики оценили как удовлетворительное и стабильное.

Напомним, что в феврале 2021 года Алексей навальный получил реальный срок на 3,5 года в колонии общего режима по решению Симоновского суда Москвы. В понедельник стало известно, что комиссия врачей приняла решение перевести заключенного из колонии в стационар областной больницы для осужденных.

Меркель назвала "более чем тревожной" ситуацию в Белоруссии, на востоке Украины и в Крыму.

Видео: YouTube / in time Ukraine