Адвокат заявила о проблемах со здоровьем у Навального

Сторону защиты оппозиционера не пустили в колонию к клиенту.

Адвокат Ольга Михайлова заявила о проблемах со здоровьем у Алексея Навального, который отбывает заключение во Владимирской области. В интервью "РБК" юрист сообщила, что 22 марта ее клиенту принесли две таблетки ибупрофена, которые ему назначил врач. Оппозиционер пожаловался медику на то, что у него начала отниматься нога. Предположительно, ситуация может быть связана с условиями транспортировки или со скованностью движений в СИЗО.

У Алексея развивается болезнь позвоночника — у него сильно болела спина. В пятницу (19 марта) его осмотрел невролог, который был привезен ФСИНом. Но ему не сказали ни диагноз, ни какое необходимо лечение. Ольга Михайлова, адвокат Алексея Навального

Михайлова заметила, что защитников не пустили к клиенту 24 марта. Она добавила, что юристы целый день провели возле колонии. Отказ в тюрьме объяснили режимными мероприятиями. В пять часов вечера к адвокатам вышла сотрудница, заявив, что рабочий день завершен.

На нашу просьбу поговорить с руководством колонии нам ответили, что доложат. Но к нам так никто и не вышел...При всех известных нам обстоятельствах резкое ухудшение его самочувствия не может не вызвать крайнее беспокойство. Леонид Волков, коллега Алексея Навального

Адвокаты Навального получили текст приговора по клевете на ветерана.

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