Канцлера ФРГ беспокоит несоблюдение в Европе прав человека.

Ангела Меркель назвала "более чем тревожной" ситуацию в Белоруссии, на востоке Украины и в Крыму. Такое заявление немецкий канцлер сделала в рамках собственного выступления в видеоформате, которое состоялось на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Она рассказала, что Берлин также беспокоится об обстановке в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.

Если посмотреть на внешние границы Европы, то нам станет очевидно, что и сегодня мир и безопасность, стабильность и процветание не являются чем-то самим собой разумеющимися. Ангела Меркель, канцлер ФРГ

Меркель утверждает, что в обозначенных ей регионах под давлением оказываются основные права человека, а также свобода прессы. Она призвала ПАСЕ не позволять этого и не смиряться с ситуацией. В противном случае, по словам канцлера, существование европейского проекта откажется под вопросом. По мнению политика, решения Конвенции о защите прав человека и суда по правам человека либо медленно исполняются, или вообще не реализуются.

Меркель признала, что вокруг "Северного потока - 2" идет "политическая борьба".

Видео: YouTube / in time Ukraine