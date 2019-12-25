Отношения между Москвой и ПАСЕ остаются напряженными.

Канцлер Германии Меркель заявила о необходимости диалога с Россией. Такое заявление чиновница сделала в рамках выступления по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

В целом, у нас очень много конфликтов с Россией, которые, к сожалению, осложняют наши отношения. Но я остаюсь тем человеком, который все время говорит: мы должны разговаривать друг с другом. Ангела Меркель, канцлер ФРГ

Напомним, что до 2019 года отношения Москвы и Страсбурга находились в кризисной ситуации. В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за воссоединения РФ с Крымом. Дважды ПАСЕ рассматривала вопрос возвращения полномочий Москве, но санкции только ужесточались. В период 2016-2018 году Москва не стала отправлять заявку на подтверждения участия в организации и не платила взнос с бюджет СЕ. С июня 2019 года права делегации РФ были восстановлены.

Меркель, Макрон и Зеленский призвали Россию отвести войска от Украины.

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