В Госдуме не исключили выхода России из ПАСЕ

Принятие решения о выходе из ПАСЕ остается за президентом России.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Парламентская ассамблея Совета Европы в ближайшее время рассмотрит досье Алексея Навального с принятием резолюции. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".

Заседание ПАСЕ начнется 19 апреля. По его словам, по принятию такой резолюции Россию могут подтолкнуть к выходу из организации.

Это решение будет приниматься президентом России. Но подумать о том, как вести себя дальше к европейским организациям, стоит. Леонид Слуцкий для "Соловьёв Live"

Однако Слуцкий уверен, что не стоит быстро принимать решение о выходе из Совета Европы. По его словам, ПАСЕ достаточно удобная и широкоформатная дискуссионная площадка.

Ранее Володин предложил главе ПАСЕ направить наблюдателей на выборы в Госдуму.

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