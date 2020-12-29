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В ПАСЕ прервали выступление российской делегации о Навальном

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Николь Трисс сослалась на то, что Слуцкий выступал без маски.

Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Николь Трисс прервала выступление российского депутата Леонида Слуцкого по ситуации с Алексеем Навальным. Она сослалась на то, что он выступал без маски.

В ЕС заявили, что задержание Алексея Навального в России "не вписывается в стандарты Совета Европы". Леонид Слуцкий в свою очередь ответил, что в стандарты не вписывается и ложь, "которые дают многие ораторы".

Господин Навальный не был отравлен веществом "Новичок". Нет никакого юридического заключения, <…> Германия ничего нам не ответила.

Леонид Слуцкий

Ближе к концу выступления Трисс прервала Слуцкого, попросив его надеть маску, после чего выключила звук микрофона.

Ранее Толстой попросил оградить Россию от хамства Украины в ПАСЕ.

Видео: Youtube/PACE

Теги: леонид слуцкий, пасе
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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