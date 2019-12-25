Берлин подтвердил намерение продолжать реализацию проекта российского газопровода в ФРГ.

Немецкий канцлер Ангела Меркель признала, что вокруг "Северного потока - 2" идет "политическая борьба". Такое заявление глава правительства Германии сделала в своем видеообращении к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Представительница ФРГ уточнила, что Берлин принял решение в пользу реализации российского газопровода, хотя борьба, которая разворачивается вокруг данного проекта гораздо шире, чем поставка газа.

Мы выступили за то, чтобы Украина оставалась страной - транзитером российского газа", - сказала Меркель. "Я знаю, что есть разногласия по поводу "Северного потока - 2". Ангела Меркель, канцлер Германии

В ПАСЕ чиновница напомнила, что Берлин намерен поддерживать торговые связи с Россией, а также сотрудничать в энергетическом плане.

Меркель заявила о необходимости диалога с Россией.

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