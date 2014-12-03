Небензя: резолюция РФ по Ближнему Востоку была невыгодна зачинщикам конфликта

В России объяснили, почему не поддержали документ, предложенный Бахрейном.

Российский проект резолюции в Совете Безопасности ООН по Ближнему Востоку не был выгоден истинным зачинщикам регионального вооруженного конфликта в регионе. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая по итогам проведенного голосования. Ранее в Совбезе коллеги отклонили проект документа по урегулированию кризисной ситуации.

Подобные слова - это не более чем нелепая попытка оправдаться за боязнь выступить в поддержку инициативы, сколь бы взвешенной и деполитизированной она ни была, а только потому что она невыгодна истинным зачинщикам кровавых событий на Ближнем Востоке. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат добавил, что Москва считает опасной ситуацию, так как за решением ряда стран из СБ ООН решением скрываются иные геополитические цели. Василий Небензя добавил, что ответственность за любые негативные последствия на земле, которые может повлечь за собой недобросовестность и безответственность некоторых государств при Всемирной организации,, лежит целиком и полностью на этих странах.

Небензя: конфликт является для Зеленского вопросом выживания.

Фото и видео: Вконтакте / МИД России