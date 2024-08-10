В ООН объяснил, почему Украина тормозит мирное соглашение.

Европейский регион готова предоставлять Украине гарантии безопасности ровно до тех пор, пока киевский режим продолжает вооруженные действия против Москвы. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации. Мероприятие было созвано по инициативе государств коллективного Запада для обсуждения украинской тематики.

Европа, очевидно, готова дать гарантии безопасности Украине только до тех пор, пока киевский режим будет врагом России и будет продолжать конфликт. Зеленскому мир не нужен, он прямо заявил об этом в Мюнхене. Для него - вопрос политический, да и просто выживания. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: РФ способна дать отпор, если Запад решит передать Киеву ядерное оружие.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций