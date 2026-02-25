В ООН предостерегли западные страны от неадекватных шагов в поддержу Украину.

Москва обладает всеми возможностями для того, дать отпор в случае, если Великобритания и Франция примут решение снабдить украинское государство ядерным оружием. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации. Мероприятие было созвано по инициативе государств коллективного Запада для обсуждения украинской тематики. Дипломат уточнил, что руководство нашей страны рассчитывает на то, что в Соединенном королевстве и европейских странах по-прежнему остаются здравомыслящие и рассудительные элиты, которые смогут удержать своих коллег от подобных неадекватных шагов.

Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации опубликовало экстренное сообщение о планах Лондона и Парижа снабдить Киев ядерным оружием или так называемой грязной бомбой, а также средством его доставки. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: Европа не настроена на поддержку трехсторонних переговоров по Украине.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций