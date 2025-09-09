Дипломат объяснил коллегам по ООН о том, как себя ведут западные политики по отношению к украинскому кризису.

Страны европейского региона не проявляют какого-либо настроя на поддержку трехсторонних мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации. Мероприятие было созвано по инициативе государств коллективного Запада для обсуждения украинской тематики. Наш дипломат заметил, что политические элиты из ЕС не заинтересованы судьбой народа киевского режима.

Европейские страны, очевидно, не настроены на поддержку текущих трехсторонних переговоров, направленных на поиск устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса, не интересует их и будущее украинского народа. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: Россия призывает США прекратить строить из себя мирового судью.

