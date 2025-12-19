Постпред РФ в ООН прокомментировал беспорядки в Иране и реакцию на события со стороны Вашингтона.

Москва призывает американскую администрацию положить конец своим эскалационным действиям и прекратить строить из себя мирового судью. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации, созванном из-за ситуации в Иране. Мероприятие организовано по запросу со стороны Вашингтона. Дипломат из России пояснил, что в настоящее время Белый дом в собственных интересах использует экономические и социальные проблемы местного населения ближнегвосточного государства, которые возникли по причине незаконного санкционного давления на Тегеран со стороны коллективного Запада.

Призываем инициатора сегодняшнего заседания прекратить строить из себя мирового судью и положить конец своим эскалационным действиям... Американская сторона и ее "группа поддержки" активно используют экономические и социальные проблемы простых иранцев... для нагнетания общественной напряженности и дестабилизации внутриполитической обстановки. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя указал на избирательную слепоту Гутерриша при квалификации действий ВСУ.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций, МИД России