В СБ ООН сообщили о двойных стандартах секретариата Всемирной организации по украинскому конфликту.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подверг критике руководство Секретариата международной организации за неспособность квалифицировать удары Вооруженных сил Украины по мирным объектам как террористические акты. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации, созванном по инициативе стран коллективного Запада. Дипломат добавил, что руководство нашей страны не устает поражать ставшая нормой молчаливая реакция со стороны международного сообщества на военные преступления армии киевского режима. В первую очередь речь идет об отсутствии ответов со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Уход от четкой квалификации подобных действий как террористических актов и списывание этого на неподтвержденные факты означает отказ от базовых принципов международного гуманитарного права, включая защиту гражданского населения и запрет на преднамеренные удары по мирным объектам... Такая избирательная слепота, к сожалению, характерна. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя указал коллегам на мероприятии на двойные стандарты, которые Москва регулярно фиксирует в заявлениях генсека Антониу Гутерриша и его пресс-секретаря Стефана Дюжаррика. В частности, когда ВС РФ задействуют силы против украинской военной инфраструктуры, это вызывает "бурю эмоций" и однозначные комментарии ООН.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций, МИД России