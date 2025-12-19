В СБ ООН объяснили, почему ВС РФ не будут останавливать военные методы достижения целей на Украине.

Киевским властям не поможет ни саммит "коалиции желающих" во Франции, ни продвижение войск Североатлантического альянса к украинским государственным границам. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации, созванном по инициативе стран коллективного Запада. Дипломат уточнил, что на текущий момент политик Владимир Зеленский выдвигает Москве абсурдные условия по мирным договоренностям, которые не учитывают реальность на поле боя, в новых регионах России, а также обнуляют американские предложения по урегулированию кризиса.

Небензя: условия для переговоров для Киева с каждым днем будут ухудшаться.

