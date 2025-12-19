В СБ ООН указали на нереалистичные инициативы украинских властей по достижению мира.

Условия по мирным переговорам в целях урегулирования регионального конфликта на Украине для киевского режима будут становиться хуже с каждым днем, но Москва ранее предупреждала об этом политика Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации, созванном по инициативе стран коллективного Запада. Дипломат заметил, что наша страна планирует добиваться поставленных задач военными методами до того момента, пока глава соседнего государства не примет реалистичных условий для достижения мира.

Его предупреждали еще в свое время: условия для переговоров для него с каждым потерянным днем будут становиться только хуже. И на каждую подлую атаку по мирным российским гражданам последует жесткий ответ Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дополнительно Василий Небензя привел коллегам на мероприятии данные о потерях среди гражданского населения, зафиксированные местными властями в результате атак украинских вооруженных сил за декабрь 2025 года Известно, что количество пострадавших от ударов противника гражданских лиц составило как минимум 367, а 56 человек скончались.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций