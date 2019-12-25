Небензя назвал "переобуванием в воздухе" реакцию "евротройки" по Ирану

Дипломат сообщил о том, как Европа прогнулась под позицию США на Ближнем Востоке.

Страны "евротройки" (Германия, Франция и Великобритания) фактически "переобулись в воздухе", когда решили поддержать ракетные удары Израиля и США по иранской территории. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации дипломат заметил, что подобный шаг со стороны коллективного Запада стал верхом лицемерия. Дипломат пояснил, что еврейское государство решило идти по пути эскалации, когда одобрило удары в том числе по мирным ядерным объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии). В Москве уточнили, что уже через неделю "к авантюре Западного Иерусалима" присоединился Белый дом.

На этом фоне верхом лицемерия стали шаги европейской тройки СВПД - Великобритании, Франции и Германии. Эти страны, вопреки своим прежним заявлениям о недопустимости военного решения вопросов вокруг иранской ядерной программы, переобулись в воздухе и поддержали удары по суверенному государству. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя отметил, что после ударов "евротройка" продемонстрировала полную неспособность к самостоятельным действиям и решениям. Ранее на полях высокой недели в Генеральной ассамблее ООН между Ираном и ЕС было достигнуто промежуточное соглашение, которое устраивало обе стороны. Однако эта развязка ситуации разбилась об официальную позицию США, которые обнулили стартовые параметры.

"Евротройка" сделала вид, что ничего не происходит. И даже после подобного унижения европейцы не нашли в себе мудрости поддержать деполитизированный российско-китайский проект резолюции СБ о техническом продлении срока действия резолюции 2231, что дало бы дополнительное время на поиск переговорного решения без возникновения правового вакуума после истечения срока действия СВПД. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя назвал актом агрессии блокаду США побережья Венесуэлы.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций