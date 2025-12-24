Россия оценила шаги Белого дома в отношении ряда латиноамериканских республик.

Незаконная блокада вашингтонской администрацией при президенте-республиканце Дональде Трампе побережья Венесуэлы является настоящим актом агрессии. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации. Москва решительно осудила захват американскими военнослужащими нефтеналивных танкеров в водах латиноамериканского государства, а также фактическое введение в акватории Пентагоном морской блокады. Дипломат не исключил, что такие опасные шаги Минобороны США могут позже стать шаблоном для остальных стран региона. Василий Небензя считает, что власти из Белого дома готовы уважать независимость и учитывать национальные интересы страны лишь в том случае, если они будут подстраиваться под интересы США и проводить выгодный им внешнеполитический и внутренний курс.

К сожалению, есть все основания полагать, что действия США по отношению к Венесуэле - не разовые акции. Эта разворачивающаяся интервенция может стать шаблоном для будущих силовых действий против латиноамериканских государств в соответствии с так называемой поправкой Трампа к доктрине Монро, закрепленной в недавно опубликованной стратегии национальной безопасности США. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Напомним, что на текущий момент Вашингтон бездоказательно обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Военно-морские силы США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, а также атомную подводную лодку и свыше 16 тысяч бойцов. С сентября 2025 года военные из США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего жертвами стали более 80 человек.

Небензя: США в случае с Венесуэлой "вынули из нафталина" метод борьбы с террором.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций