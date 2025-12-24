  1. Главная
Сегодня, 16:04
Небензя: США в случае с Венесуэлой "вынули из нафталина" метод борьбы с террором

В России считают, что псевдоправовые уловки США "даже отдаленно не стыкуются с международным правом".

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе случае с Венесуэлой решили "вынуть из нафталина" неоднократно применявшуюся Белым домом практику оправдания неприкрытой агрессии якобы необходимостью борьбы с терроризмом. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации. Дипломат пояснил, что ранее подобные методы имели место быть в американской практике для вмешательства во внутренние дела суверенных стран. Сейчас они объявили международной террористической организацией легитимное правительство Боливарианской Республики. В Москве уверены, что теперь мировому сообществу США пытаются навязать нарратив о том, что  одного решения американских властей достаточно для того, чтобы превратить независимое государство в криминальное предприятие, в отношении которого любые силовые действия можно якобы назвать правоохранительной операцией и защитой национальных интересов.

Свои установки США уже подкрепляют актами откровенного пиратства с целью захвата суверенных природных ресурсов, в чем мы все имели возможность убедиться за последнюю неделю.

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: киевский режим сделал Украину разменной монетой в противостоянии с РФ.

