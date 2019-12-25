Если о личности свидетеля узнают, это может сказаться на ценности его показаний.

Гаагский суд по MH17 не раскроет личность свидетеля, лишенного статуса анонимности. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на информацию, полученную в городском окружном суде.

Тот факт, что со свидетеля, которому угрожает опасность, формально сняли статус, не означает, что его личность будет раскрыта прокомментировали в окружном суде Гааги

В инстанции заметили, что раскрытие личности свидетеля о авиакрушении самолета на Донбассе в 2014 году может повлиять на ценность его показаний в суде. В связи с этим на данном этапе процесса раскрытие личности свидетеля в Нидерландах считают нецелесообразным.

Напомним, что суд Гааги постановил сохранять анонимный статус 12 из 13 привлеченных к судебному процессу свидетелей. По одному человеку не были учтены интересы обвиняемого, поэтому инстанция отклонила запрос об анонимности. В настоящее время сторона защиты россиянина Олега Пулатова подала апелляцию на постановление суда. Напомним, что Олег Пулатов является единственным из четырех подозреваемых, которого защищает международная группа адвокатов.

Обвиняемый по делу MH17 россиянин может остаться без перевода дела.