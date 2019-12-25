В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении MH17

Заседание в Схиполе пройдет в закрытом режиме из-за коронавируса.

В Нидерландах возобновились судебные слушания по делу о крушении MH17. Заседания проводятся в особо охраняемом комплексе Схипхол. Первое заседание после возобновления слушаний состоится в закрытом режиме для публики. На нем не будут присутствовать родственники жертв, журналисты и другие заинтересованные лица. Данная мера связана с мерами профилактики из-за распространения коронавируса. За ходом судебного процесса можно наблюдать в онлайн режиме на специальном сайте.

Напомним, что расследование касается рейса малайзийского Boeing рейса MH17. Пассажирский самолет упал на территории Донбасса в 2014 году. Ожидается, что суд Гааги озвучит решения по тем заявлениям и вопросам, которые были задан специалистам на заседании 9 и 10 марта.

Обвиняемый по делу MH17 россиянин может остаться без перевода дела.

Видео: YouTube/Radio Europa Liberă Moldova