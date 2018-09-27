Суд отправил под домашний арест петербурженку, похитившую своего 25-летнего сына

Женщина проведет время дома до 11 октября этого года.

Невский районный суд отправил Светлану Замятину под домашний арест за похищение своего 25-летнего сына. Об этом 13 августа сообщается в объединенной пресс-службе судов города.

Женщину задержали 12 августа. В этот же день ей предъявили обвинения. Однако вину свою она не признала. До 11 октября этого года женщине запрещено: покидать место проживание (исключение – экстренное обращение в медучреждения); общаться без разрешения следователя со всеми, кроме защиты, близких родственников, живущих с ней, медиками; писать или отправлять письма, посылки; общаться по телефону или через интернет (исключение – адвокаты, родственники, проживающие).

Также суд арестовал одного из мужчин, похитивших 25-летнего петербуржца по просьбе Замятиной.

Инцидент произошел в ночь на 12 августа в квартире одного из домов на Товарищеском проспекте. Позже в полицию обратилась 20-летняя девушка, студентка одного из городских вузов. Она рассказала, что около 06:50 к ней в квартиру пришла мать ее любимого в сопровождении нескольких неизвестных мужчин. Они связали руки молодому человеку веревкой, вывели на улицу и насильно усадили в автомобиль, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Ранее мы писали, что мать оставила месячного ребенка в парадной на Большом проспекте П.С.

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