Суд арестовал одного из мужчин, похитивших 25-летнего петербуржца по просьбе матери

Мать попросила троих мужчин похитить своего сына.

Невский районный суд арестовал Максима Данилова, который похитил 25-летнего молодого человека по просьбе матери. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Мужчина проведет время в СИЗО до 10 откября этого года.

Ранее региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору).

Инцидент произошел в ночь на 12 августа. Несколько человек, предварительно сговорившись, проникли в квартиру одного из домов по Товарищескому проспекту, где напали на 25-летнего петербуржца: его уложили на пол, скрутили ему руки веревкой, посадили его в автомобиль и увезли. План "захвата" был осуществлен тремя мужчинами от 31 до 49 лет и матерью потерпевшего. Банда была задержана в Московской области.

Ранее мы писали, что мать оставила месячного ребенка в парадной на Большом проспекте П.С.

Фото: Piter.tv