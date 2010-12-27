Суд отклонил иск ОНК Петербурга к руководству "Крестов"

Иск касался встречи организации с одним из обвиняемых в совершении теракта в петербургском метро.

В понедельник, 7 октября, суд Петербурга отклонил иск городского ОНК к руководству "Крестов". Речь шла о встрече сотрудников ОНК с одним из обвиняемых в совершении теракта в петербургском метро. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Предполагаемый организатор взрыва заявил, что правоохранители превышали полномочия. Кроме того, Аброр Азимов утверждал, что его пытали в "секретной тюрьме". Администрация СИЗО резко прервала беседу, а заявители подали иск в суд на "Кресты".

В итоге Колпинский районный суд в требовании отказал.

Колпинский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел административное исковое заявление Яны Теплицкой и Романа Ширшова к ФКУ СИЗО-1 ("Кресты" - прим. ТАСС) Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области об оспаривании действий администрации следственного изолятора. Суд в удовлетворении требований отказал сказано в сообщении

Теракт в петербургском метро прогремел 3 апреля 2017 года. Расследование дела до сих пор продолжается, есть 11 обвиняемых, свою вину фигуранты не признают. На заседании, которое прошло 10 июля 2019 года, Шохисте Каримовой стало плохо.

Ранее мы сообщали о том, что чиновник из МО "Народный" условный срок за мошенничество в сфере благоустройства.

Фото:ВКонтакте / СИЗО-1 Кресты Колпино УФСИН ИК3 ИК4 ИК6 ИК7