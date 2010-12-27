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Чиновник из МО "Народный" условный срок за мошенничество в сфере благоустройства
Сегодня, 14:55
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IRINA_CHALKINA

Чиновник из МО "Народный" условный срок за мошенничество в сфере благоустройства

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Кирилл Соловьев признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

В понедельник, 7 октября, суд Петербурга огласил приговор чиновник из МО "Народный", который пытался обогатиться за счет бюджетных средств города на Неве. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Напоним, что Кирилл Соловьев реализовывал мошеннические схемы в сфере благоусройства. Согласно материалам дела, чиновник вывел на банковские счета разных юридических лиц более 1 млн 790 тысяч рублей. 

В настоящий момент Соловьев свою вину признал. Он получил 2,5 года условно с испытательным сроком 1,5 года. 

Ведется следствие. 

Ранее мы сообщали о том, что суд отказался от пересмотра итогов выборов в Стрельнинской УИК.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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