Чиновник из МО "Народный" условный срок за мошенничество в сфере благоустройства

Кирилл Соловьев признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

В понедельник, 7 октября, суд Петербурга огласил приговор чиновник из МО "Народный", который пытался обогатиться за счет бюджетных средств города на Неве. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Напоним, что Кирилл Соловьев реализовывал мошеннические схемы в сфере благоусройства. Согласно материалам дела, чиновник вывел на банковские счета разных юридических лиц более 1 млн 790 тысяч рублей.

В настоящий момент Соловьев свою вину признал. Он получил 2,5 года условно с испытательным сроком 1,5 года.

Ведется следствие.

Ранее мы сообщали о том, что суд отказался от пересмотра итогов выборов в Стрельнинской УИК.

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