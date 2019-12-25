Суд оштрафовал учительницу по делу о падении ученика из окна гимназии в Петербурге

От полученных травм ребенок скончался в больнице.

Петроградский районный суд Петербурга прекратил уголовное преследование в отношении учительницы гимназии №67 на улице Профессора Попова Татьяны Алыповой. Женщине назначали штраф в размере 15 тысяч рублей. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Уголовное дело в отношении Алыповой возбудили после падения восьмиклассника из окна четвертого этажа гимназии. Ее обвинили в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.

8 октября Алыпова, являясь учителем и классным руководителем 8 класса, впустила в кабинет учеников, а сама вышла из него. В ее отсутствие один из школьников выпал из окна. Мальчик получил перелом основания черепа, множественные ушибленные раны и гематомы лица и волосистой части головы, открытый перелом костей носа, ушибы груди и живота с повреждениями внутренних органов, переломы обеих голеней. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. 29 ноября школьник скончался.

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