Выпавший из окна 67-й гимназии Петербурга мальчик скончался

За его жизнь боролись больше месяца.

Выпавший из окна гимназии № 67 восьмиклассник ушел из жизни. Это произошло еще несколько недель назад, узнала "Фонтанка.ру". Официальной информации о смерти мальчика не появлялось.

Школьник выпал на перемене из окна учебного учреждения в Петроградском районе 8 октября. Его доставили в больницу №2 в крайне тяжелом состоянии. Тогда же врач назвал "чудом" тот факт, что пострадавший выжил, однако, несмотря на старания врачей, мальчика спасти не удалось.

Следком возбудил уголовное дело по статье 110 УК "Доведение до самоубийства". Ученики 11-го класса выступили в защиту учителя и директора школы.

Видео: Piter.TV