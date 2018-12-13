Суд отправил за решетку главу штаба Навального и директора "Открытой России"

Оппозиционеры проведут в тюрьме 10 суток за нарушение статьи о порядке проведения открытых митингов.

Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил главу местного штаба Навального Александра Шуршева и директора "Открытой России" Андрея Пивоварова к 10 суткам ареста. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Оба подсудимых были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в ходе первомайского шествия. Фигурантами административного дела они стали за нарушение статьи о порядке проведения открытых митингов. Свою вину Пивоваров и Шуршев не признали и подали апелляционные жалобы.

Представители "Открытой России" сообщили, что заседание суда проходило в ночное время.

Суды в ночное время являются разновидностью бесчеловечного обращения и противоречат Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод,

- написали в организации

Всего в первомайских шествиях было задержано более 65 человек. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале. После массовых задержаний участников шествий, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов выступил с заявлением, в котором назвал поведение полицейских "беспрецедентным разгоном, нарушавшим права человека, гарантированных Конституцией РФ"

Фото: "Отрытая Россия", Александр Шуршев/вк