Суд отправил за решетку главу штаба Навального и директора "Открытой России"

Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил главу местного штаба Навального Александра Шуршева и директора "Открытой России" Андрея Пивоварова к 10 суткам ареста. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.
Оба подсудимых были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в ходе первомайского шествия. Фигурантами административного дела они стали за нарушение статьи о порядке проведения открытых митингов. Свою вину Пивоваров и Шуршев не признали и подали апелляционные жалобы.
Представители "Открытой России" сообщили, что заседание суда проходило в ночное время.
Суды в ночное время являются разновидностью бесчеловечного обращения и противоречат Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод,
- написали в организации
Всего в первомайских шествиях было задержано более 65 человек. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале. После массовых задержаний участников шествий, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов выступил с заявлением, в котором назвал поведение полицейских "беспрецедентным разгоном, нарушавшим права человека, гарантированных Конституцией РФ"
Фото: "Отрытая Россия", Александр Шуршев/вк
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