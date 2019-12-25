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Троих петербуржцев осудили за попытку похитить у "Ленобллесхоза" 1,1 млн рублей
Сегодня, 22:35
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Троих петербуржцев осудили за попытку похитить у "Ленобллесхоза" 1,1 млн рублей

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Петербуржцы вину не признали и просили оправдания.

В понедельник, 28 марта, Невский суд Петербурга вынес приговор Антону Лебедеву, Альберту Буренину и Андрею Горюнову. Их обвинили в мошенничестве, передает объединенная пресс-службе судов Петербурга. 

По версии суда, в 2015-2017 гг Лебеди будучи директором ООО "ВИКВУД", вступил в сговор с Бурениным и Горюновым. Мужчины решили похитить более 1,1 млн со счёта "Ленобллесхоз", подделав документы.

Петербуржцы вину не признали и просили оправдания. В результате суд назначил Лебедеву и Буренину по 2,5 года колонии общего режима. Их сообщника Горюнова осудили на два года.

Ранее мы писали, что бросившей коктейль Молотова в полицейских в Москве девушке дали два года колонии.

Фото: Piter.tv
 

Теги: ленобллесхоз, мошенничество, невский суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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