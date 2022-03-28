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Бросившей коктейль Молотова в полицейских в Москве девушке дали два года колонии

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Студентку Анастасию Левашову посадят в ИК общего режима.

Бросившей коктейль Молотова в столиччных полицейских девушке дали два года колонии общего режима. Об этом стало известно на заседании в Тверском районном суде города Москвы. Наказание выбрано нарушительнице, которая с зажигательной смесью принимала участие в несанкционированном властями митинге. Речь идет о студентке по имени Анастасия Левашова. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. Адвокаты могут обжаловать решение инстанции в установленном для этого порядке.

Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 318 УК РФ, назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года в исправительной колонии общего режима.

Ксения Розина, пресс-секретарь суда

Напомним, что вечером 24 февраля на акции вблизи Пушкинской площади студентка Левашова кинула в сотрудников правоохранительных органов бутылку с зажигательной смесью. Ранее представители МВД, СК и прокуратура Москвы предупреждали об ответственности граждан за незаконные массовые акции и организацию массовых беспорядков. Еще на стадии предварительного следствия фигурантка расследования находилась в СИЗО. Она частично признала вину.

Жертвой дебоша в ресторане с участием полковника стала известный гособвинитель.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: анастасия левашова, коктейль молотова, митинг, москва, протесты, тверской районный суд
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия,

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