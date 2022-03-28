Сейчас Мария Семененко и ее супруг находятся на больничном.

Жертвой дебоша в ресторане с участием полковника стала известный гособвинитель. Об этом сообщили журналисты Telegram-канала Mash. Они раскрыли подробности инцидента, произошедшего 25 марта в столичном ресторане "Ля провинция" на Калужской площади при участии с высокопоставленными сотрудниками силовых российских ведомств. Пострадавшей якобы стала представитель Генеральной прокуратуры РФ Мария Семененко. Она была вынуждена вместе с супругом обратиться за медицинской помощью.

Напомним, что муж Семененко является сотрудником силовой структуры. В тот же день в заведении ужинал представитель Королевского горсуда Дмитрий Ганус. Дебош начался с действий сотрудника правоохранительных органов. Работник одного из подразделений МВД в звании полковника, по словам очевидцев, начал вести себя вызывающе. Он высказал недовольство официантами и грубл посетителям. Ему сделали замечание, после чего началась драка.

К сожалению, офицер полиции не внял другим посетителям, которые пытались его обуздать. пресс-служба ресторана

Прекратить конфликт помог муж Марии Семененко. Сейчас мужчина находится на больничном, как и его жена. Ведется проверка Следственным комитетом по факту произошедшего в ресторане.

Напомним, что Мария Семененко – участник всех громких уголовных процессов последнего времени. Она поддерживала государственное обвинение в делах об убийстве Бориса Немцова, Анны Политковской, а сейчас - в процессе над сенатором Арашуковым.

На заводе в Амурской области из-за еды подрались около 50 рабочих.

Фото и видео: Telegram / Mash