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На заводе в Амурской области из-за еды подрались около 50 рабочих

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ТГ: в конфликте участвовали граждане Киргизии и Таджикистана.

В Амурской области на территории местного завода из-за еды подрались около 50 рабочих. Об этом сообщили журналисты из Telegram-канала BAZA. В СМИ уточнили, что по предварительной версии случившегося, в конфликте на производстве принимали участие трудовые мигранты из Киргизии и Таджикистана. Мужчины не поделили между собой лишние порции.

По сведениям от очевидцев, женщина, находящаяся на выдаче блюд, выделяла большие порции своим соотечественникам. В результате сотруднице было сделано замечание. За нее заступились земляки. На следующий день данный конфликт перерос в физические разборки. В драке участвовали около 50 человек. Они сражались кулаками в столовой завода.

По завершению конфликта четверо иностранцев оказались госпитализированными. Еще десятерых активистов задержали правоохранительные органы. Мужчин ждет депортация из России.

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Фото и видео: Telegram / BAZA
 

Теги: амурская область, завод, киргизия, массовая драка, мигранты, таджикистан
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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