Суд арестовал всех обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Москве

В числе арестованных - несовершеннолетний участник конфликта.

Щербинский суд Москвы отправил под арест четырех обвиняемых в покушении на убийство фигурантов дела о драке на Нововатутинском проспекте в Новой Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

Трое братьев Гасановых и 18-летний Араз Мусаев будут находиться под стражей до 5 января 2022 года. В числе арестованных также – несовершеннолетний участник конфликта. Защита намерена обжаловать данную меру пресечения. Адвокат считает, что арест для несовершеннолетнего является избыточной мерой.

Всем фигурантам дела предъявлено обвинение в покушении на убийство двух человек и малолетнего группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, 4 ноября на Нововатутинском проспекте в Новой Москве четверо человек напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок. Конфликт попал на камеры внешнего видеонаблюдения, что помогло правоохранителям оперативно вычислить и задержать нападавших. Фигуранты уголовного дела отказались признавать вину в покушении на убийство, однако не отрицают участие в драке. Зачинщиком потасовки они называют пострадавшего.

Ранее мужчина получил огнестрельное ранение в живот в подвале под Петербургом.

Видео: Telegram/SHOT