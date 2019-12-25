Мужчина получил огнестрельное ранение в живот в подвале под Петербургом

Под Петербургом госпитализировали 33-летнего безработного мужчину с огнестрельным ранением живота. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Инцидент произошел вечером 6 ноября в подвале частного дома в поселке Сергиево. По предварительным данным, в пострадавшего случайно выстрелил 60-летний знакомый из травматического пистолета.
Безработного госпитализировали в тяжелом состоянии. Стрелка задержали, оружие у него изъяли. В настоящий момент выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее мы писали, что двух студентов колледжа Кировского района задержали по подозрению в стрельбе.
Фото: Piter.TV
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