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Мужчина получил огнестрельное ранение в живот в подвале под Петербургом
Сегодня, 9:17
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина получил огнестрельное ранение в живот в подвале под Петербургом

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Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Под Петербургом госпитализировали 33-летнего безработного мужчину с огнестрельным ранением живота. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 6 ноября в подвале частного дома в поселке Сергиево. По предварительным данным, в пострадавшего случайно выстрелил 60-летний знакомый из травматического пистолета.

Безработного госпитализировали в тяжелом состоянии. Стрелка задержали, оружие у него изъяли. В настоящий момент выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что двух студентов колледжа Кировского района задержали по подозрению в стрельбе.

Фото: Piter.TV

Теги: ранение в живот, стрельба
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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