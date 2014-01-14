Двух студентов колледжа Кировского района задержали по подозрению в стрельбе

Рядом с местом стрельбы находится Петровский колледж.

В четверг, 21 октября, около колледжа в Кировском районе произошла стрельба. Сообщение об этом поступило в полицию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Со слов заявителя, выстрелы были произведены у дома №9 по Охотничьему переулку. По версии полицейских, к стрельбе могут быть причастны двое учащихся колледжа. Подозреваемых уже доставили в полицию для разбирательство. У одного из них изъяли охолощенный пистолет.

Проводится проверка. Колледж продолжает работать в штатном режиме.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестный угрожал стрельбой в школе в Центральном районе.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.